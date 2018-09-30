بعد إعلان "الحوثيين"... الجيش السعودي يتصدى لـ"هجوم بحري" في جازان

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن القوات البحرية السعودية تصدت لـ"هجوم بحري" حاول استهداف ميناء جازان، جنوب غربي المملكة، اليوم الأحد 30 سبتمبر / أيلول.

© AP Photo / Hani Mohammed المتحدث باسم أنصار الله: عمليات أكبر ستطال الإمارات طالما استمر العدوان

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية، العقيد الركن تركي المالكي، رصد واعتراض وتدمير القوات البحرية السعودية زورقين مسيرين تابعين لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، حاولا استهداف ميناء جازان، جنوب غربي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي قوله، اليوم الأحد 30 سبتمبر / أيلول: "رصدت منظومة القوات البحرية الملكية السعودية، فجر اليوم، تحرك زورقين مفخخين ومسيرين عن بعد باتجاه ميناء جازان، وتم اعتراضهما وتدميرهما، ما تسبب في أضرار مادية طفيفة".

وفي وقت سابق، أعلن "الحوثيون" أنهم تمكنوا من تنفيذ عملية نوعية ضد أهداف عسكرية سعودية داخل ميناء جيزان.

وقال الموقع الإلكتروني الموالي لـ"الحوثيين" "المسيرة.نت" في وقت سابق: "القوة البحرية والدفاع الساحلي لـ"أنصار الله" نفذت عملية نوعية استهدفت مجموعة من زواق حرس الحدود السعودي داخل ميناء جيزان".

وأعلن الموقع الإلكتروني وقوع خسائر كبيرة واحتراق عدد من زوارق حرس الحدود السعودي، إثر الهجوم داخل الميناء".

وتنفذ قوات "التحالف العربي" وقوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ مارس / أذار 2015، عمليات عسكرية جوية وبحرية وبرية ضد "أنصار الله" المسيطرين على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الاستراتيجي، ومناطق شاسعة في شمال البلاد.

وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى نتيجة الصراع بـ16 ألف مع حاجة الملايين للمساعدات.

كما يشهد اليمن، أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.