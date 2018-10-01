في الذكرى الـ18 للانتفاضة الإضراب يشل مناحي الحياة في أراضي 48 والقدس والضفة الغربية وغزة

أعلنت لجنة المتابعة العليا في أراضي عام 1948 الإضراب العام، اليوم الاثنين، في داخل الخط الأخضر والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن مع الذكرى الثامنة عشر لانتفاضة الأقصى التي انطلقت شرارتها الأولى عام 2000.

رام الله — سبوتنيك. وسيشل الإضراب العام كافة مناحي الحياة حيث أعلنت لجنة المتابعة عن تعليق العمل في كافة المؤسسات حيث يشمل ذاك القطاع التجاري والتعليمي والمواصلات في ذكرى انتفاضة الأقصى وتنديدا بقانون القومية اليهودية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا، والذي يحرم أكثر من مليون فلسطيني ونصف من حقوقهم ويميز بينهم وبين اليهود حيث وصف هذا القانون بالعنصري وجعل إسرائيل دولة "ابرتهايد" حسب مراقبين.

وأكدت لجنة المتابعة العليا أن هذا الإضراب يأتي في وقت تعمل فيه السلطات الإسرائيلية على هدم تجمع قرية الخان الأحمر البدوية شرق القدس مع انتهاء المدة المعلنة من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية ودعت الفلسطينيين إلى التوجه إلى القرية ومساندة أهلها والتصدي لمخطط الهدم.

وسيتم تنفيذ فعاليات مركزية ومسيرات في داخل الخط الأخضر ضد قانون القومية في وقت أعلنت فيه الفصائل الفلسطينية عن مساندتها هذا الإضراب داعية الفلسطينيين إلى الالتزام به.

يذكر أن انتفاضة الأقصى انطلقت حين اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، أرييل شارون، المسجد الأقصى لتندلع المواجهات، التي تحولت إلى انتفاضة شاملة استمرت اربع سنوات تمخض عنها مقتل أكثر من 7000 فلسطيني.