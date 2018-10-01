إيران تستهدف بضربة صاروخية منظمي هجوم الأهواز ومواقعهم في سوريا

استهدف الجيش الإيراني بضربة صاروخية على منظمي الهجوم الإرهابي في الأهواز ومواقعهم على الساحل الشرقي لنهر الفرات في سوريا، وفقا لتقارير "قناة برس" التلفزيونية، التي أشارت إلى موقع أخبار مرتبط بالحرس الثوري الإيراني "سيباه نيوز".

موسكو — سبوتنيك . ووفقا للموقع ، فقد نفذت الهجوم الصاروخي الكتيبة الجوية- الفضائية من الحرس الثوري الإيراني ، الذي أسفر عن القضاء على عدد كبير من الإرهابيين، وهناك جرحى أيضا.

وقتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم استهدف عرضا عسكريا بالأهواز جنوب غربي إيران، السبت 23 أيلول/سبتمبر وأعلن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) المسؤولية عن الهجوم.

واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة والموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء الهجوم، كما اتهموا دول خليجية بتمويل وتدريب المهاجمين.