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08:53 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    سلمان يقلد ترامب وسام الملك عبد العزيز

    ترامب يكشف لأول مرة عما هدد به الملك سلمان (فيديو)

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    العالم العربي
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    كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل جديدة بشأن الاتصال الهاتفي، مساء السبت الماضي، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

    وقال ترامب، خلال كلمة له في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا: "أنا أحب السعودية وقد أجريت مع الملك سلمان هذه الصباح حديثا مطولا، وقلت له إنك تمتلك تريليونات من الدولارات، والله وحده يعلم ماذا سيحدث للمملكة في حالة تعرضت لهجوم"، وذلك شبكة "فوكس نيوز".

    ومضى ترامب يقول: "قلت له: أيها الملك ربما لن تكون قادرا على الاحتفاظ بطائراتك، لأن السعودية ستتعرض للهجوم، لكن معنا أنتم في أمان تام، لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه".

    واستطرد بالقول: "نحن ندعم جيوشهم لذلك دعوني أسأل: لماذا ندعم جيوش هذه الدول الغنية؟ أمر مختلف أن نقدم الدعم لدول تعيش وضعا صعبا وخطيرا مع فظائع قد تؤدي إلى مقتل الملايين، لكن عندما تكون لديك دول غنية كالسعودية واليابان وكوريا الجنوبية فلماذا إذن ندعم جيوشها؟ لأنهم سيدفعون، المشكلة أن لا أحد طالب بذلك من قبل".

    وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت إن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

    وأضافت أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، كما تم خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط وبما يضمن نمو الاقتصاد العالمي".

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