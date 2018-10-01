وزير الخارجية البحريني يعلق على لقائه المفاجئ بنظيره السوري

علق وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على لقائه نظيره السوري وليد المعلم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال آل خليفة في لقاء خاص مع "قناة العربية"، إن هذا اللقاء لم يرتب له مسبقا، مؤكدا أن لقاءه مع المعلم كان ضمن الحراك العربي لحل الأزمة السورية.

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وأضاف وزير خارجية البحرين أن الأراضي السورية يجب أن تعود إلى سيطرة الحكومة، مشيرا إلى أن أي جهد لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم مطلوب ويجب ألا يعترض عليه أحد. كما أكد آل خليفة استمرار عمل مجلس التعاون العربي رغم الخلاف القائم بين دول الخليج وقطر.

بدورها، علقت الحكومة البحرينية، وقالت إن هذا اللقاء، وقالت لـCNN""، إن اللقاء جاء ضمن "المساعي الجادة لتفعيل الدور العربي فيما يتعلق بالوضع في سوريا".

وكانت عدسات المصورين رصدت لقاء هو الأول من نوعه منذ بدء الأزمة السورية جمع وزير خارجية سوريا وليد المعلم مع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مساء السبت الماضي.