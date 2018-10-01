وزير الخارجية البحريني يعلق على لقائه المفاجئ بنظيره السوري

وقال آل خليفة في لقاء خاص مع "قناة العربية"، إن هذا اللقاء لم يرتب له مسبقا، مؤكدا أن لقاءه مع المعلم كان ضمن الحراك العربي لحل الأزمة السورية.
بدورها، علقت الحكومة البحرينية، وقالت إن هذا اللقاء، وقالت لـCNN""، إن اللقاء جاء ضمن "المساعي الجادة لتفعيل الدور العربي فيما يتعلق بالوضع في سوريا".
وكانت عدسات المصورين رصدت لقاء هو الأول من نوعه منذ بدء الأزمة السورية جمع وزير خارجية سوريا وليد المعلم مع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مساء السبت الماضي.
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