مستشار محمد بن زايد يدير أهم قنوات السعودية

أعلنت مجموعة قنوات "MBC"، أمس الأحد، تعيين محمد التونسي، مستشار ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، مديرا عاما لقنواتها في السعودية، وذلك بدواعي تعزيز مكانة المملكة المتزايد محليا وإقليميا وعالميا.

وقالت "مجموعة MBC": "إن تعيين التونسي يهدف إلى الاستمرار في تعزيز مكانة المملكة ومكانها أكثر وأكثر، في قلب المؤسسة وقالبها، وهو النهج الذي اعتمدته منذ تأسيسها في لندن كأول فضائية عربية خاصة عام 1991".

تعيين محمد التونسي مديراً عاماً لقنوات MBC في السعودية… وآل ابراهيم يضع الخطوة في سياق الاستمرار في تعزيز المحتوى السعودي المواكِب لمسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها المملكة pic.twitter.com/5WSiU9W5c0 — MBC GROUP PR (@MBCPRTweets) September 30, 2018

بدوره، رحب رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC"، وليد إبراهيم آل إبراهيم، بانضمام التونسي إلى المجموعة قائلا: "أهنئ الزميل محمد التونسي على توليه منصبه الجديد، هو الذي تأتي مؤهلاته الشخصية ومسيرته المهنية لتضاف إلى طاقات فريق العمل في MBC السعودية وخبراته التراكمية وتجاربه الناجحة".

وأضاف آل إبراهيم: "تأتي هذه الخطوة في سياق الاستمرار في تعزيز المحتوى السعودي ضمن برامج شؤون الساعة والتغطيات الخاصة وغيرها، والتي تواكب مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها المملكة".​

وكان أخر ظهور لوليد آل إبراهيم، في الإمارات، بعد الإفراج عنه من قبل السلطات السعودية في إطار حملة المملكة ضد الفساد، وترأس حينها آل إبراهيم اجتماعا لكبار مدراء مجموعة "إم بي سي".

ونشرت مجلة "زهرة الخليج" مقطعا مصورا لوليد آل إبراهيم أثناء زيارته لمقر المجموعة الإعلامية في دبي.