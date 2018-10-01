عودة حوالي 130 لاجئا سوريا من لبنان إلى أرض الوطن خلال يوم واحد

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، اليوم الاثنين، أن أكثر من 120 شخصا عادوا إلى سوريا من لبنان خلال يوم واحد.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov شجار بين لاجئين سوريين وأفغان يسفر عن مقتل لاجئ سوري

وجاء في بيان المركز الذي نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية : "خلال يوم أمس عاد إلى الجمهورية العربية السورية من لبنان عبر معبر "جديدة يابوس" و"الدبوسية" 127 لاجئا [37 امرأة و64 طفلا]".

وأوضح البيان أن "1180 شخصا عادوا إلى أماكن إقامتهم الدائمة في البلاد خلال يوم، ونشر في 412 منطقة الأقل تضرراً من الأعمال العدائية، مراكز استقبال وإيواء اللاجئين وذلك في 1.497650 مكانا".

وأكد المركز في بيانه على أن وحدات الهندسة في الجمهورية العربية السورية قاموا بإزالة الألغام في مساحة تصل إلى 6 هكتارات في المناطق السكانية بمحافظة حمص والقنيطرة ودرعا.

وأشار المركز في بيانه إلى أنه "تم العثور على 45 مادة متفجرة وتدميرها بما في ذلك 8 عبوات متفجرة يدوية الصنع".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 تموز/يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.