العراق... تعيين قائد جديد لعمليات البصرة

أعلن السلطات العراقية، اليوم الاثنين، تعيين قائد جديد لعمليات البصرة، وذلك بعد نقل القائد السابق وتكليفه بمهام رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن قيادة العمليات المشتركة أعلنت تعيين الفريق الركن قاسم المالكي قائدا لعمليات البصرة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، إنه تم "تعيين الفريق الركن قاسم نزال المالكي قائدا لعمليات البصرة".

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي قرر، يوم الخميس 27 سبتمبر/ أيلول، نقل قائد عمليات محافظة البصرة من منصبه، بعد أسابيع من الاحتجاجات على تردي الأوضاع الخدمية، التي شهدت حرق مقار بعثات دبلوماسية وأحزاب سياسية.

وذكر بيان مقتضب للمكتب الإعلامي للعبادي: "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي وجه بنقل الفريق الركن جميل كامل الشمري من قيادة عمليات البصرة، وتكليفه بمهام رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية".

وتشهد محافظة البصرة، الغنية بالنفط، احتجاجات على مدار الأسابيع الأخيرة ضد تردي الخدمات وتلوث المياه، خلفت عددا من القتلى والجرحى.