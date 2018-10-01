قتلى في تفجير يستهدف عسكريين إيطاليين في الصومال

وضرب انفجار محيط مقر الجيش الوطني الصومالي في العاصمة مقديشو، ما أدى لوقوع ضحايا.
وأضافت المصادر أن التقارير الأولية تشير إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
كما قالت الشرطة الصومالية إن تفجيرا انتحاريا بسيارة ملغومة استهدف موكبا تابعا للاتحاد الأوروبي، ويضم سيارات مصفحة في العاصمة مقديشو فألحق أضرارا بسيارة ولم يتسبب في سقوط ضحايا.
ورأى شاهد من وكالة "رويترز" رجالا يجرون السيارة، بعد تضررها في التفجير، وكانت السيارات المصفحة ترفع علمي إيطاليا والاتحاد الأوروبي.
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