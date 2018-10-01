قتلى في تفجير يستهدف عسكريين إيطاليين في الصومال

سقط قتلى وجرحى، اليوم الاثنين 1 أكتوبر/تشرين الأول، إثر تفجير استهدف موكبا يضم عسكريين إيطاليين في العاصمة الصومالية "مقديشيو".

وضرب انفجار محيط مقر الجيش الوطني الصومالي في العاصمة مقديشو، ما أدى لوقوع ضحايا.

© REUTERS / Feisal Omar الصومال... اشتباكات بعد اقتحام مقر الخارجية ومحاولة اعتقال نائب الوزير

وقالت مصادر لـموقع "غوبجوغ نيوز" الصومالي إن "الانفجار استهدف شاحنة عسكرية إيطالية بالقرب من مقر الجيش الوطني في منطقة داينيل".

وأضافت المصادر أن التقارير الأولية تشير إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

كما قالت الشرطة الصومالية إن تفجيرا انتحاريا بسيارة ملغومة استهدف موكبا تابعا للاتحاد الأوروبي، ويضم سيارات مصفحة في العاصمة مقديشو فألحق أضرارا بسيارة ولم يتسبب في سقوط ضحايا.

ورأى شاهد من وكالة "رويترز" رجالا يجرون السيارة، بعد تضررها في التفجير، وكانت السيارات المصفحة ترفع علمي إيطاليا والاتحاد الأوروبي.