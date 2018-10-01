للمرة الأولى...الكويت تنظم بطولة خليجية فريدة من نوعها

ويسمح نظام البطولة بمشاركة 5 لاعبين محترفين في كل فريق، ما سيرفع المستوى الفني للأداء في المباريات. ويخطط النادي الكويتي للألعاب الشتوية، لاستقدام لاعبين دوليين محترفين، بغية تحقيق لقب البطولة.
وفي السياق، أفاد فليطح أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد منح، مؤخرا، الشارة الدولية لخمسة حكام من الكويت، إضافة إلى حكم كويتي امرأة، لإدارة المباريات، التي تقام تحت مظلة الاتحاد.
وكان منتخب الكويت لهوكي الجليد توج، في 18 أيلول/سبتمبر الفائت، بلقب بطولة هونغ كونغ للهواة، بعد فوزه على صاحب الأرض نادي "هونغ كونغ جاينتس" بنتيجة 6-3.
وشهدت البطولة مشاركة 8 فرق آسيوية قوية، تحظى بإشراف الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)