للمرة الأولى...الكويت تنظم بطولة خليجية فريدة من نوعها

ينظم نادي الألعاب الشتوية الكويتي، في 18 كانون الأول/ديسمبر القادم، البطولة الخليجية الأولى لهوكي الجليد للرجال المحترفين، بمشاركة أربعة أندية من الإمارات والبحرين وعمان والكويت، وتستمر لـ 5 أيام.

© Sputnik . Sergey Guneev الهوكي في سوتشي: فلاديمير بوتين يفوز بالكأس 10

القاهرة- سبوتنيك . وأوضح أمين سر النادي الكويتي مشعل فليطح، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الاثنين، أن البطولة ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، وسيوفر الاتحاد حكام دوليين لإدارة مباريات البطولة، التي ستقام بنظام الدوري.

ويسمح نظام البطولة بمشاركة 5 لاعبين محترفين في كل فريق، ما سيرفع المستوى الفني للأداء في المباريات. ويخطط النادي الكويتي للألعاب الشتوية، لاستقدام لاعبين دوليين محترفين، بغية تحقيق لقب البطولة.

وفي السياق، أفاد فليطح أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد منح، مؤخرا، الشارة الدولية لخمسة حكام من الكويت، إضافة إلى حكم كويتي امرأة، لإدارة المباريات، التي تقام تحت مظلة الاتحاد.

وكان منتخب الكويت لهوكي الجليد توج، في 18 أيلول/سبتمبر الفائت، بلقب بطولة هونغ كونغ للهواة، بعد فوزه على صاحب الأرض نادي "هونغ كونغ جاينتس" بنتيجة 6-3.

وشهدت البطولة مشاركة 8 فرق آسيوية قوية، تحظى بإشراف الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.