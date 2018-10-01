الجيش السوري يفتت دفاعات "داعش" بين الصخور البركانية (فيديو وصور)

سيطرت وحدات الجيش السوري العاملة في البادية الشرقية للسويداء على مساحات واسعة من الجروف الصخرية في عمق تلول الصفا، تتضمن بعض أهم المسطحات المائية التي شكلت مورد الشرب الوحيد لإرهابيي "داعش" المحاصرين في عمق تلول الصفا.

وقال مراسل "سبوتنيك" في البادية الشرقية للسويداء إن وحدات الجيش السوري تقدمت خلال اليومين الماضيين بعمق الجرف الصخري في تلول الصفا وسيطرت على عدد من المسطحات المائية التي كان يعتمد عليها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين، لافتا إلى أن هذه المسطحات هي عبارة عن تجمعات ضحلة للماء وهي من آخر موارد الشرب لمقاتلي "داعش" المحاصرين.

وأوضح المراسل أن وحدات الجيش قامت بتثبيت نقاط متقدمة في عمق الجرف الصخري، بعد هجوم واسع شنته تحت التغطية النارية لسلاحي الجو والمدفعية في الجيش السوري، أسفر عن مقتل عدد من مسلحي التنظيم التكفيري.

وأضاف المراسل أن القوات السورية تمكنت خلال اليومين الماضيين من تحرير مساحات واسعة من الصبة البركانية في تلول الصفا ذات التضاريس شديدة الوعورة والغنية بالكهوف والمغاور الطبيعية التي كان يتحصن بها مسلحو "داعش" قبل فرارهم باتجاه عمق "التلال".

© Sputnik . Bassem Haddad الجيش السوري يفتت دفاعات "داعش" بين الصخور البركانية ببادية السويداء

وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن القوات السورية المتقدمة في هذه المنطقة، ثبتت نقاطها العسكرية في الجروف والمنحدرات المحررة بمنطقة تلول الصفا، آخر معاقل إرهابيي "داعش" في بادية السويداء الشرقية، كما عثرت وحدات الجيش على كمية كبيرة ممن الأسلحة والذخائر والقذائف الصاروخية، كانت مخبأة في بعض الكهوف والمغاور التي شكلت منذ بداية العملية العسكرية للجيش السوري في المنطقة، تحصينات طبيعية صعبة الاختراق.