"حدث عسكري" مشترك بين السعودية وقطر في البحر المتوسط

وتشارك في هذه المناورات التي تنطلق في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي إضافة إلى دول أخرى بينها السعودية وقطر والجزائر ورومانيا وباكستان، وذلك وفقا لصحيفة "Daily Sabah" التركية.
وأوضح أن هذه المناورات "تهدف إلى تعزيز خبرات الوحدات المشاركة، وخاصة في مجال حرب الدفاع تحت الماء، ودعم مستوى التحضير للعمليات وإجراء المهام، وتدريب العناصر المشاركة على تنفيذ العمليات على سطح الماء وتحته وفي الجو".
ولفت إلى أن بلاده "تشارك في المناورات بـ4 فرقاطات و5 غواصات وطرادين وزورق دورية و4 طائرات دورية بحرية، و6 مروحيات و4 مقاتلات من طراز إف-16، كما تشارك فيها عشرات الفرقاطات والغواصات والسفن الحربية عن الناتو وباقي الدول المشاركة".
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