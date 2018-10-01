الإعدام لعصابة خطف في العراق تستدرج الشباب عن طريق فتاة

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الإثنين، حكما بالإعدام بحق عصابة خطف تستدرج الشباب عن طريق فتاة.

بغداد — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في بيان، إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت ضد عصابة استدرجت ضحايا شباب بواسطة فتاة من أجل خطفهم ومساومة ذويهم على فدية".

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وأضاف البيان، إن "المتهمة اعترفت بالاشتراك مع زوجها باستدراج شاب مع صديقه إلى دارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم قاموا بتقييدهما وتصويرهما ومساومة ذويهما"، وتابع أن "قوة أمنية استطاعت القبض على العصابة بعد أربعة أيام وحررت المخطوفين"، لافتا إلى أن "حكم الإعدام يأتي استنادا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

يذكر أن المحاكم العراقية تصدر بشكل مستمر أحكاما بالإعدام ضد متهمين بقضايا إرهابية وجنائية.