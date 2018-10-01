"فضيحة باكستانية" تثير غضب كويتي... شاهد ما رصدته الكاميرات (فيديو)

كانت الأمور تسير على نحو طبيعي خلال اجتماع لمناقشة خطط الاستثمار في إسلام آباد، بين مسؤولين من باكستان والكويت، حتى فجّر أحد أعضاء الوفد الكويتي مفاجأة.

كانت المفاجأة أن المحفظة اختفت أثناء الاجتماع، صحيفة The Telegraph البريطانية.

عندها تقدم الكويتيون بشكوى لدى المسؤولين الباكستانيين، فتحرك المسؤولون في قسم الشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، وراحوا يفتشون الموظفين بحثا عن المحفظة، وفقا لصحيفة "داون" الباكستانية.

نفى الجميع تورطه في الأمر، لكن حين جرى تفقّد كاميرات المراقبة في قاعة الاجتماع، شوهد موظف إداري باكستاني وهو يأخذ المحفظة.

استدعى المسؤولون هذا الموظف ووجهوا له اتهاما مباشرا فحاول الدفاع عن نفسه ونفى تورطه في الأمر، حتى واجهوه بمقطع الفيديو، فأعاد المحفظة المفقودة.

Grade 20 GoP officer stealing a Kuwaiti official's wallet — the official was part of a visiting delegation which had come to meet the PM pic.twitter.com/axODYL3SaZ — omar r quraishi (@omar_quraishi) September 28, 2018

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية، إذ يظهر الموظف وهو يأخذ محفظة من على طاولة في الاجتماع ويضعها في جيبه.

وبسبب الحرج، فضل المسؤولون الباكستانيون في البداية عدم إخبار ضيوفهم بهوية الفاعل، لكن الكويتيون الغاضبون أصروا حتى اطلعوا على الفيديو.

وذكرت مصادر بالوزارة أن تحقيقا داخليا يجري الآن بحق الموظف البيروقراطي، وأن إجراء إضافيا سيتخذ وفقا لنتائجه.

وعند سؤال وزير الإعلام فؤاد شودري عن الحادثة، قال في مؤتمر صحفي إن معظم الموظفين الحكوميين تلقوا "تدريبا أخلاقيا" أثناء فترات الحكومات السابقة.