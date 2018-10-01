وزير الخارجية اللبناني: نتنياهو يستخدم منصة الأمم المتحدة لإطلاق الأكاذيب

قال وزير خارجية لبنان، جبران باسيل، اليوم الاثنين 1 أكتوبر/تشرين الأول، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يستغل منصة الأمم المتحدة لإطلاق الأكاذيب.

بيروت — سبوتنيك. وجاءت تصريحات باسيل، ردا على مزاعم نتنياهو، حول تطوير حزب الله، لصواريخ قرب مطار بيروت.

وقال باسيل: " إسرائيل تسعى لتبرير عدوان آخر على لبنان، بمزاعم عن مواقع صواريخ حزب الله".

وتابع "نجدد تمسكنا (لبنان) بالمقاومة، حتى تحرير كامل أراضينا".

كما دعا وزير الخارجية جميع السفراء المعتمدين في لبنان إلى زيارة تلك المواقع، وقال "سنذهب إلى المواقع التي تحدث عنها نتنياهو قرب مطار بيروت وستكونون شهودا على كذب نتنياهو".

وقال "إسرائيل لا تستطيع أن تخيف اللبنانيين وعندما تهدد تكون في موقف ضعف".