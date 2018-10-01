باسيل للسفراء: ستكونون شهودا على كذب نتنياهو

التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، اليوم الإثنين، السفراء المعتمدين في لبنان، لشرح والرد على ادعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ما خص مخازن الصواريخ بالقرب من مطار رفيق الحريري الدولي.

© Sputnik . Kirill Kalinnikov وزير الخارجية اللبناني: نتنياهو يستخدم منصة الأمم المتحدة لإطلاق الأكاذيب

وقال باسيل أمام السفراء "إن إسرائيل لا تحترم المنظمة الدولية ولا تطبق قراراتها وفي لبنان لم تحترم القرار 1701". وأضاف: "إسرائيل انتهكت أرضنا وجونا وبحرنا ما يقارب 1500 مرة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة".

وأشار إلى أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يستخدم منبر الأمم المتحدة لتبرير خرق إسرائيل للقرارات الدولية، نتنياهو من دون أي براهين يقول أن هناك 3 مخازن صواريخ قرب مطار بيروت".

ولفت باسيل إلى أن إسرائيل تسعى لتبرير عدوان آخر على لبنان بمزاعم عن مواقع صواريخ "حزب الله".

وأكد أن لبنان ملتزم بالقانون الدولي والقرارات الدولية وهو لا يلتزم النأي بالنفس عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أرضه وشعبه.

ودعا باسيل السفراء للذهاب والكشف على المواقع التي يتحدث عنها نتنياهو، وقال: "سنذهب إلى المواقع التي تحدث عنها نتنياهو قرب مطار بيروت وستكونون شهوداً على كذب نتنياهو".

وأوضح أن "رئيس الأركان الإسرائيلي يرد عليه الجيش اللبناني وعندما تهدد إسرائيل ندرك مدى ضعفها".