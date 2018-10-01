باسيل للسفراء: ستكونون شهودا على كذب نتنياهو

وأشار إلى أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يستخدم منبر الأمم المتحدة لتبرير خرق إسرائيل للقرارات الدولية، نتنياهو من دون أي براهين يقول أن هناك 3 مخازن صواريخ قرب مطار بيروت".
ولفت باسيل إلى أن إسرائيل تسعى لتبرير عدوان آخر على لبنان بمزاعم عن مواقع صواريخ "حزب الله".
وأكد أن لبنان ملتزم بالقانون الدولي والقرارات الدولية وهو لا يلتزم النأي بالنفس عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أرضه وشعبه.
ودعا باسيل السفراء للذهاب والكشف على المواقع التي يتحدث عنها نتنياهو، وقال: "سنذهب إلى المواقع التي تحدث عنها نتنياهو قرب مطار بيروت وستكونون شهوداً على كذب نتنياهو".
وأوضح أن "رئيس الأركان الإسرائيلي يرد عليه الجيش اللبناني وعندما تهدد إسرائيل ندرك مدى ضعفها".
ها هي اسرائيل مجدداً تختلق الذرائع لتبرّر الاعتداء، ومن على منبر الشرعية الدولية تحضر لانتهاك سيادة الدول، متناسيةً ان لبنان دحرها وهزم عدوانها وغافلةً ان غطرستها و"صداقاتها الجديدة" مجدداً لن تنفعها. GB— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) September 27, 2018
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