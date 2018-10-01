تسجيل
16:58 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    ماراتون جز اللحى ينطلق...الجيش السوري يقتحم تلول الصفا والدواعش ينزعون أسلحتهم ولحاهم

    ماراتون جز اللحى ينطلق... الجيش السوري يتقدم والدواعش ينزعون أسلحتهم ولحاهم (فيديو)

    © Sputnik . Bassem Haddad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    تستمر وحدات الجيش العربي السوري في هجومها الواسع عبر خمسة محاور في منطقة تلول الصفا مطبقة الحصار على مقاتلي تنظيم "داعش" الذين بدأوا بالهرب إلى عمق التلال مخلفين وراءهم الأسلحة واللحى التي تخلص منها العشرات من الإرهابيين قبل فرارهم.

    وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في بادية السويداء الشرقية: إن وحدات الجيش السوري تستمر في هجومها في منطقة تلول الصفا ذات التضاريس الصخرية شديدة الوعورة، مطبقة الحصار على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في سوريا)، لافتا إلى أن فقدان التنظيم أهم موارده المائية في المنطقة، أفقده القدرة على الصمود في وجه ضربات الجيش السوري وتقدمه.

    وأضاف مراسل "سبوتنيك": يستمر تقدم وحدات الجيش العاملة على محور "حوي عوض" منذ يوم أمس في الجرف الصخري، حيث سيطرت على عدد من المنحدرات، وضبطت مشفى ميدانيا وانتزعت من مقاتلي "داعش" مسطحا مائيا يعد من أهم موارد المياه الشحيحة المتبقية في منطقة سيطرة الجيب الداعشي الأخير، كما دمرت مقر قيادة تابع للتنظيم التكفيري.

    وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن وحدات الجيش السوري تمكنت اليوم من تحرير مساحة تتجاوز الـ6 كيلومترات مربعة "من المساحات الأكثر تعقيدا من حيث وعورتها" مكتسحة بذلك العديد من مخابئ وتحصينات إرهابيي داعش، حيث تم العثور على مستودعات أسلحة وأغذية ومشاف ميدانية، بعد أن قام عناصر الجيش السوري بتمشيط تلك المنطقة في عمق الجروف الصخرية لمسافة تزيد على الخمسة كيلومترات داخل الجروف الصخرية حيث تزداد المعارك ضراوة كلما تقدم الجيش باتجاه التلتين الرئيستين في عمق المنطقة التي يتحصن فيها من تبقى من إرهابيي داعش.

    الجيش السوري يقتحم جيب داعش الأخير ببادية السويداء.. والتنظيم قيد الانهيار
    © Sputnik . basem haddad
    التنظيم قيد الانهيار... الجيش السوري يقتحم جيب "داعش" الأخير في بادية السويداء (صور)
    وقال المراسل: ما يعقد هذه المعركة هو أنها معركة ضد التضاريس الطبيعية الصعبة قبل أن تكون ضد إرهابيي داعش، ولكن إرادة القتال، وشجاعة الجنود السوريين استطاعت أن تتجاوز كل تلك الصعوبات وأن تحقق إنجازات مهمة على أرض المعركة، حيث تمت السيطرة على العديد من برك المياه التي كان يعتمد عليها الإرهابيون، بعد القضاء على عدد كبير منهم، وفرار آخرين تاركين وراءهم أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة، كما عثرت وحدات الجيش على معسكرين لتدريب عناصر داعش، "ومن الملاحظ اثناء عمليات التمشيط وجود العديد من المشافي الميدانية وبقايا الأدوية والضمادات التي تدل على الحجم الكبير للإصابات التي يتعرض لها الإرهابيون، إضافة إلى وجود اللحى والشعر المحلوق والمرمي في كل مكان.

    ونقل مراسل "سبوتنيك" عن قائد ميداني قوله: إن مجموعة إرهابية تنكر عناصرها بلباس الجيش السوري بعد حلق شعورهم ولحاهم، وحاولوا التسلل والانغماس بين الجنود السوريين، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، وتم القبض على كامل أفراد المجموعة بعد استدراجهم إلى كمين محكم.

    وأشار المراسل إلى عثور وحدات الجيش على آثار "حمير" في المناطق التي تم تحريرها مؤخرا، ما يدل على أن مقاتلي "داعش" يستخدمون هذه الحيوانات في نقل الأسلحة والذخائر، والإمدادات بين المناطق التي يتحصنون فيها، بسبب استحالة استخدام الآليات في هذه البقعة الجغرافية المعقدة بتشكيلاتها الصخرية العشوائية.    

    انظر أيضا:

    الجيش السوري يتعامل مع خروقات "النصرة" في ريف اللاذقية بالأسلحة الثقيلة (فيديو)
    الجيش السوري يفتت دفاعات "داعش" بين الصخور البركانية (فيديو وصور)
    إرهابي "نشيط" أرسل 100 أجنبي لقتال الجيش السوري في صفوف الإرهابيين
    المعلم: أمريكا تستقطب فلول "داعش" في قاعدتها بالتنف لقتال الجيش السوري
    الكلمات الدلالية:
    تنظيم داعش, الجيش السوري, السويداء, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مضيفات طيران يشاركن في مراسم تسليم طائرات سوخوي سوبرجيت 100 في مطار شيريميتيفو في موسكو
    أفضل صور "سبوتنيك" في سبتمبر 2018
    هناك، وراء السياج، يوجد مستودع نووي. أنا متأكد!
    هلوسات نتنياهو... كل ما يتحرك نووي!
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك