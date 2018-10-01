العراق... رئيس مجلس النواب يستقبل مبعوث الرئيس الأمريكي

استقبل رئيس مجلس النواب العراق، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، المبعوث الأمريكي بريت ماكغورك.

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان الصحفي لمجلس النواب، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بحث الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وسبل استمرار التنسيق بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب وعلى النحو الذي يضمن حفظ الأمن والاستقرار على المستويين العراقي والإقليمي.

وأضاف البيان "كما تمت مناقشة تطورات المشهد السياسي العراقي، وأكد الحلبوسي أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في استكمال الاستحقاقات واختيار المناصب السيادية للدولة".

من جانبه أكد مبعوث الرئيس الأمريكي على استمرار دعم بلاده للعراق في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة على جميع المستويات.