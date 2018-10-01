"الأونروا" تسحب مؤقتا عددا من موظفيها من غزة

أعلن الناطق الرسمي باسم "الأونروا"، سامي مشعشع، قرار الوكالة اليوم سحب مؤقت لعدد من موظفيها الدوليين من غزة، بسبب تكرار حوادث ذات طابع أمني لعاملي "الأونروا" في القطاع.

عمان — سبوتنيك. نقل بيان صحافي صادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه عن مشعشع قوله: "قررت وكالة الغوث الدولية اليوم سحب مؤقت لعدد من موظفيها الدوليين من غزة على ضوء تكرار لحوادث مقلقة ذات طابع أمني لعامليها في القطاع".

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وأضاف مشعشع، بأن "مدير عمليات "الأونروا" في غزة وآخرين من موظفينا الدوليين سيبقون على رأس عملهم وعمليات "الأونروا" في غزة ستستمر دونما انقطاع".

وأوضح مشعشع، أنه "صبيحة هذا اليوم تعرض عدد من عاملينا لمضايقات ومنعوا من القيام بمهامهم من قبل أفراد احتجوا على الإجراءات التي اتخذت مؤخرا كتداعيات ونتيجة للوضع المالي الصعب للأونروا وتداعيات ذلك بالتحديد على أنشطة وبرامج الخدمات الطارئة".

وأضاف بأنه قد "استهدفت بعض من تصرفات هؤلاء الأفراد إدارة "الأونروا" في غزة".

وأشار مشعشع، بأن "هذه التصرفات تأتي بعد أسابيع من الاحتجاجات، وحوادث تكررت أكثر من مرة مستهدفة عاملين دوليين ومحليين بالرغم من الجهود الجادة التي بذلتها الأونروا لحث السلطات التدخل وضمان توفير الحماية المطلوبة لعاملينا".

وطالب مشعشع "السلطات المحلية في غزة الاستجابة لمطالبتها المتكررة بتوفير الحماية الفاعلة لعاملينا ومنشآتنا". مبينا أن "عدم توفر الحماية والأمان الفاعل يؤثر على خدماتنا الحيوية لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف لاجئ في قطاع غزة".