سفير فلسطين في موسكو: إسرائيل دولة عنصرية

نظمت السفارة الفلسطينية في موسكو، وقفة تضامنية ضد قانون القومية، واعتزام السلطات الإسرائيلية هدم تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وذلك بحضور وفود من الجالية الفلسطينية والجاليات العربية الموجودة في روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، خلال كلمة له اليوم الاثنين: "إسرائيل التي حاولت استقطاب الاستثمارات من العالم هي دولة عنصرية ويحيط بها جدار"، مضيفا: ""الأمريكيون يذهبون خطوة للأمام في دعم إسرائيل بإزالة ملف اللاجئين من المفاوضات".

وأشار السفير الفلسطيني إلى أن عضو الكنيست محمد بركة سيصل، غدا الثلاثاء، إلى موسكو لإطلاع الروس على هذا الملف.

وشارك في الوقفة التضامنية السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور هادي العذاري.

وشهدت الأراضي الفلسطينية إضرابا عاما عطل الأنشطة اليومية في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر، رفضا لقانون القومية اليهودية ولاعتزام السلطات الإسرائيلية هدم تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة.

وجاء الإضراب تلبية لقرار من لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب داخل الخط الأخضر والفصائل الفلسطينية.

وشمل الإضراب المحال التجارية والمؤسسات الرسمية والشعبية والمدارس والجامعات، في حين بقيت المرافق الصحية والمستشفيات في حالة طوارئ.

و اقر الكنيست الإسرائيلي في 19 يوليو / تموز الماضي قانونا مثيرا للجدل يصف البلاد بأنها دولة يهودية بشكل رئيسي، ما أثار غضب الأقلية العربية فيها.

ويقول قانون "الدولة القومية" اليهودية إن لليهود حق فريد بتقرير مصيرهم، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية للدولة، مهمشا استخدام العربية، التي كانت تعد لغة ثانية في الدولة.