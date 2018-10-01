السعودية وأربيل تحتفلان بإطلاق "مناسبة تاريخية" (صور)

وغادرت الرحلة الافتتاحية، التي تحمل رقم (SV0625) التابعة للخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وعلى متنها مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والقنصل العراقي في جدة عكاب فصال الكعود، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والضيوف المغادرين على متن الطائرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

© REUTERS / AZAD LASHKARI السعودية تعلن تسيير رحلات طيران مباشرة إلى "أربيل" بداية من الشهر القادم

واستغرقت الرحلة 3 ساعات لتصل إلى مطار أربيل الدولي، وفور هبوط الطائرة تم الترحيب بها من قبل المطار برش المياه كما جرت العادة في الرحلات الافتتاحية.

واستقبل الرحلة سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق، عبد العزيز بن خالد الشمري، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة الإقليمية وقيادات الطيران المدني العراقي ومطار أربيل الدولي.

وأقيم حفل استقبال رسمي بمناسبة وصول أولى رحلات الخطوط السعودية إلى أربيل، وتدشين خط الطيران الجديد الذي يربط البلدين الشقيقين، إذ ألقى المهندس صالح الجاسر، كلمة أعرب من خلالها عن سعادته بتدشين ثاني وجهات "السعودية" إلى الجمهورية العراقية.

وقال: "إن سعادتي في هذا اليوم لا توصف وأنا أقف اليوم بينكم بمناسبة التشغيل ولأول مرة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان بلد التاريخ والثقافة، ونحن نساهم في مد يد التعاون والتواصل ما بين البلدين والشعبين الشقيقين، ونتطلع أن تكون هذه المناسبة مجرد بداية يتبعها توسعات كثيرة تزيد من أواصر التعاون والتواصل بين البلدين، تأسيا بالتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".

من جانبها، قدمت رئيس مطار أربيل الدولي، تالار فائق صالح، جزيل الشكر للمملكة العربية السعودية، والخطوط السعودية، على بدء تشغيل الرحلات المباشرة بين جدة وأربيل، مؤكدة أنها "مناسبة تاريخية" على حد وصفها، تستحق الاحتفاء وتسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، لاسيما أن العلاقات السعودية العراقية تشهد تطورا كبيرا في المرحلة الحالية ونموا في جميع المجالات.

وأتمت الخطوط السعودية جدولة رحلاتها إلى "أربيل بواقع (6) رحلات أسبوعيا في الاتجاهين، انطلاقا من جدة أيام الإثنين والأربعاء والسبت، فيما تم تخصيص طائرة من طراز إيرباص (A320) لخدمة هذا الخط الجوي.