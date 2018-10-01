تفاصيل اندلاع حريق ضخم في العاصمة السعودية (فيديو)

واحتل هاشتاغ "#حريق_شمال_الرياض" المركز الثالث، في قائمة أكثر الموضوعات تداولا على "تويتر" في السعودية، اليوم الإثنين.
وذكرت شركة الكهرباء السعودية، في بيان رسمي لها على "تويتر"، أن الخدمة الكهربائية لم تتأثر من الحريق، الذي وقع في محطة بحي النفل، وأن قوات الدفاع المدني وفرق الصيانة في الشركة يباشران الحادث.
لم ينتج عن الحريق إي إصابات بشرية — ولله الحمد — كما بدأت الخدمة الكهربائية بالعودة تدريجيا للأجزاء التي تم عزلها من الأحياء المجاورة.— السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) October 1, 2018
وأشارت الشركة إلى أنه تم عزل المحطة والتطفئة الجزئية المؤقتة على بعض أجزاء من الأحياء المجاورة حتى استكمال الإطفاء، وذلك حرصا منها على السلامة المواطنين.
نظراً للحاجة لإطفاء الحريق وللحفاظ على السلامة فقد تم عزل المحطة والتطفئة الجزئية المؤقتة على بعض أجزاء من الأحياء المجاورة حتى استكمال الإطفاء، والبدء بالإعادة تدريجيا— السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) October 1, 2018
وأكدت شركة الكهرباء السعودية أن الحريق لم يسفر عنه أي إصابات بشرية، كما أن الخدمة الكهربائية بدأت بالعودة تدريجيا للأجزاء التي تم عزلها من الأحياء المجاورة.
نعتذر عن إنقطاع الخدمة الكهربائية لدى بعض المشتركين في مكة المكرمة، نتيجة لظروف الأحوال الجوية.. فرقنا الفنية بالميدان وبدأت في إعادة الخدمة للمشتركين المتأثرين.#السعودية_للكهرباء— السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) September 27, 2018
وبحسب صحيفة عاجل السعودية، تم إجلاء الطالبات الـ300 من مدرسة مواهب المملكة في حي الشرائع في مدينة مكة، إثر حريق شب في 4 عدادات كهربائية في المدرسة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إنه تم إخماد الحالة، ولم ينجم عن هذا الحريق أي إصابات، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة.
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