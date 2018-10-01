تفاصيل اندلاع حريق ضخم في العاصمة السعودية (فيديو)

استحوذ الحريق الذي وقع شمالي العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، على اهتمام عدد كبير من المغردين السعوديين، على "تويتر"، لكونه حدث في محول إحدى محطات الكهرباء.

واحتل هاشتاغ "#حريق_شمال_الرياض" المركز الثالث، في قائمة أكثر الموضوعات تداولا على "تويتر" في السعودية، اليوم الإثنين.

وذكرت شركة الكهرباء السعودية، في بيان رسمي لها على "تويتر"، أن الخدمة الكهربائية لم تتأثر من الحريق، الذي وقع في محطة بحي النفل، وأن قوات الدفاع المدني وفرق الصيانة في الشركة يباشران الحادث.

لم ينتج عن الحريق إي إصابات بشرية — ولله الحمد — كما بدأت الخدمة الكهربائية بالعودة تدريجيا للأجزاء التي تم عزلها من الأحياء المجاورة. — السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) October 1, 2018

وأشارت الشركة إلى أنه تم عزل المحطة والتطفئة الجزئية المؤقتة على بعض أجزاء من الأحياء المجاورة حتى استكمال الإطفاء، وذلك حرصا منها على السلامة المواطنين.

نظراً للحاجة لإطفاء الحريق وللحفاظ على السلامة فقد تم عزل المحطة والتطفئة الجزئية المؤقتة على بعض أجزاء من الأحياء المجاورة حتى استكمال الإطفاء، والبدء بالإعادة تدريجيا — السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) October 1, 2018

وأكدت شركة الكهرباء السعودية أن الحريق لم يسفر عنه أي إصابات بشرية، كما أن الخدمة الكهربائية بدأت بالعودة تدريجيا للأجزاء التي تم عزلها من الأحياء المجاورة.

نعتذر عن إنقطاع الخدمة الكهربائية لدى بعض المشتركين في مكة المكرمة، نتيجة لظروف الأحوال الجوية.. فرقنا الفنية بالميدان وبدأت في إعادة الخدمة للمشتركين المتأثرين.#السعودية_للكهرباء — السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) September 27, 2018

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© AP Photo / Jacquelyn Martin حريق كبير في مكة... والدفاع المدني السعودي يعلن إجلاء 300 طالبة

يذكر أن حريق محطة الكهرباء في الرياض، وقع بعد يوم من نشوب حريق كبير في مدينة مكة، أمس الأحد.

وبحسب صحيفة عاجل السعودية، تم إجلاء الطالبات الـ300 من مدرسة مواهب المملكة في حي الشرائع في مدينة مكة، إثر حريق شب في 4 عدادات كهربائية في المدرسة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إنه تم إخماد الحالة، ولم ينجم عن هذا الحريق أي إصابات، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة.