إحباط محاولة لتهريب قطع أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة في سوريا (صور)

أحبطت دائرة آثار درعا بالتعاون مع قيادة شرطة المحافظة محاولة تهريب 14 قطعة أثرية تعود إلى العصر الروماني من منطقة الطبريات باتجاه الأراضي الأردنية.

أعلن رئيس دائرة آثار درعا الدكتور محمد خير نصر الله أن الدائرة ضبطت بالتعاون مع مديرية منطقة درعا قطعا أثرية بازلتية من الحجم الكبير والمتوسط ومجموعة نحاسيات وزجاجيات صغيرة تعود للفترة الرومانية ذات قيمة تاريخية كبيرة في إحدى المزارع بمنطقة الطبريات التابعة لبلدة تل شهاب في ريف درعا الغربي على الشريط الحدودي مع الأردن، بحسب ما نقلت وكالة "سانا".

وكانت القطع الأثرية جاهزة للتهريب عبر تجار للآثار الذين استغلوا مرحلة انتشار التنظيمات الإرهابية وقاموا بجمعها من المواقع الأثرية الغنية لتهريبها، لافتا إلى أن الدائرة نظمت ضبطا بحق الأشخاص الذين تم التعرف إليهم وإحالتهم إلى القضاء أصولا، وفقا لرئيس دائرة آثار درعا.

وعمدت المجموعات الإرهابية في درعا خلال السنوات الماضية إلى تهريب آلاف القطع الأثرية والمنحوتات التي تعود أعمارها إلى آلاف السنين إلى خارج سورية عبر الحدود الأردنية إضافة إلى قيامها بتدمير وتخريب العديد من اللقى والمنحوتات الأثرية والتنقيب غير الشرعي في المواقع الأثرية.