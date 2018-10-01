طيران التحالف يستهدف صعدة وقصف سعودي للشريط الحدودي

استهدف طيران التحالف العسكري العربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، اليوم الاثنين، مناطق متفرقة من محافظة صعدة الحدودية بسلسلة غارات، تزامنت مع قصف مدفعي شنه الجيش السعودي على نقاط في الشريط الحدودي.

ذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن طيران التحالف استهدف بتسع غارات مديرية شدا غرب صعدة أربع منها على الطريق العام ومثلث المديرية الواقعة على الشريط الحدودي، وقصف بأربع غارات مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، استهدفت قريتي الرماديات وذهيل.

© REUTERS / Naif Rahma اليمن: معركة قناصة يقودها ابن شقيق على عبد الله صالح

وأضاف أن الغارات تزامنت مع قصف صاروخي ومدفعي مكثف شنه الجيش السعودي على مديريات رازح ومنبة وباقم على الشريط الحدودي.

في سياق متصل، أفاد المصدر بأن مسلحي "أنصار الله" أحبطوا محاولة تسلل للجيش اليمني شرق جبل المصانع في مديرية باقم شمال صعدة، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية.

وتنفذ قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية والإمارات وقوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية جوية وبحرية وبرية ضد مسلحي حركة "أنصار الله"، المسيطرين على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الاستراتيجي، ومناطق شاسعة شمالي البلاد.

كما يشهد اليمن، أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.