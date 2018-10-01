مجلس النواب العراقي يؤجل جلسته لانتخاب الرئيس إلى يوم غد

بغداد — سبوتنيك. وقال مصدر برلماني لوكالة "سبوتنيك" إن "رئيس مجلس النواب أجل جلسة المجلس الرابعة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم غد الثلاثاء الساعة 1 ظهرا".
يتنافس سبعة مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية في العراق.
وطبقا للعرف السياسي في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية يكون من حصة الأكراد، ويسير الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق ، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني منذ عام 2005 على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني ومنصب رئيس الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي".
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