مجلس النواب العراقي يؤجل جلسته لانتخاب الرئيس إلى يوم غد

أجل مجلس النواب العراقي جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم غد الثلاثاء، للمرة الرابعة، بسبب عدم اكتمال النصاب.

بغداد — سبوتنيك. وقال مصدر برلماني لوكالة "سبوتنيك" إن "رئيس مجلس النواب أجل جلسة المجلس الرابعة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم غد الثلاثاء الساعة 1 ظهرا".

© Sputnik . Sara Nour Aldeen رئيس برلمان كردستان العراق لـ"سبوتنيك": انقسام واضح في بغداد حول اختيار رئيس الجمهورية

وأضاف المصدر أن "السبب هو عدم اكتمال النصاب القانوني".

يتنافس سبعة مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية في العراق.

وطبقا للعرف السياسي في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية يكون من حصة الأكراد، ويسير الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق ، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني منذ عام 2005 على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني ومنصب رئيس الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي".