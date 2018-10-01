ناطق حكومة الإنقاذ في صنعاء يكشف حقيقة الخلافات داخل "أنصار الله"

نفى، عبد السلام جابر، وزير الإعلام اليمني، وجود أية خلافات داخل حركة "أنصار الله"، أو مع المكونات اليمنية الأخرى، مشيرا إلى أن هناك حملات إعلامية مضللة تستهدف الجبهة الداخلية بعد فشلهم في المعارك.

قال وزير الإعلام في مقابلة مع " سبوتنيك " ستنشر لاحقا، "إن ما يطرحه الإعلام المعادي حول الوضع في الداخل، وبشكل خاص ما يتعلق بالقوى الوطنية الموالية للعدوان، يحاول إعلام التحالف نشر الشائعات في وجود نوع من الخلافات، وأنا كناطق رسمي باسم الحكومة في صنعاء أنفي بشكل قاطع وجود أية خلافات داخل حركة أنصار الله لأن طبيعة تكوين الحركة لا تسمح بالانقسامات ويتم إدارة تلك الخلافات داخل الحركة إن وجدت".

وأضاف أن "حركة أنصار الله هي حركة متماسكة وموحدة الموقف والرأي والفكر وتلتزم بالكامل بالرأي الذي يصدر عن قيادة الحركة، لذا لا توجد أية خلافات وما يشاع ليس سوى أوهام يسوقها الإعلام المعادي، كما أن علاقة الحركة بالمكونات الأخرى لا تقل في تماسكها عن تماسك الجبهة الداخلية للحركة والتي يمكن ترجمتها في اللقاءات التي تتم بين الحركة وقادة تلك المكونات".