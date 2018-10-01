ناطق الإنقاذ في صنعاء: الوضع الإنساني كارثي

أعلن عبد السلام جابر، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة الإنقاذ في صنعاء، أن الوضع الإنساني كارثي بالفعل نتيجة الحصار غير المسبوق، في ظل غياب تام للأدوية وبشكل خاص التي تعالج الأمراض المستعصية.

وقال جابر في مقابلة مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "الإجراءات الاقتصادية والحصار الذي فرضه التحالف ضاعفت من الآلام التي يتحملها المواطن، ونتيجة تلك السياسات الخاطئة للحكومة المقصودة والمتعددة، وقد اتخذت حكومة ما يسمى بالشرعية إجراءات مؤخرا تمنع عمليات الاستيراد".

© REUTERS / MOHAMED AL-SAYAGHI تفاصيل القبض على شبكة استخباراتية إماراتية في صنعاء

وتابع جابر "هناك عمليات قتل وإبادة لليمنيين برعاية أممية، تتطلب من الإعلام أن يثور خدمة للإنسانية في اليمن ".

وأضاف وزير الإعلام "كانت مبررات التحالف مضحكة للغاية، لأن اليمن تئن من أقصاها إلى أقصاها بالجرحى من المدنيين والعسكريين وبالتالي يمنع التحالف حقهم القانوني والإنساني في العلاج في ظل غياب تام لدور المؤسسات الصحية في اليمن نتيجة خروج غالبية المستشفيات من الخدمة نتيجة القصف ونقص الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية".

وأتم جابر "كل تلك الكوارث التي نعيشها ودول التحالف يسوقون للعالم مبررات واهية عن خروج قادة من الجيش للعلاج، أو جثامين لإيران وما شابه، نحن في اليمن لا يوجد لدينا إيران وإن وجدت فهي في رؤوس قادة التحالف وليس لهم مكان في اليمن، لذا نحن نطالب الدول العظمى في القيام بدورها الحقيقي من أجل إيقاف هذا العبث والضغط على الأطراف لإحلال السلام".

وتنفذ قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية والإمارات وقوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية جوية وبحرية وبرية ضد مسلحي حركة "أنصار الله"، المسيطرين على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الاستراتيجي، ومناطق شاسعة شمالي البلاد.

كما يشهد اليمن، أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.