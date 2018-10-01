الإمارات تبرم اتفاقية مع "ناسا"

أوضح وزير دولة الإمارات لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "أن الاتفاقية تعكس متانة الروابط بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقات الثنائية طويلة الأمد التي تجمع البلدين في مختلف المجالات".

وقّعت #وكالة_الإمارات_للفضاء اتفاقية مع وكالة "#ناسا" على هامش المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في مدينة "بريمن" الألمانية. تعكس هذه الاتفاقية متانة الروابط بين #الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقات الثنائية طويلة الأمد التي تجمع البلدين في مختلف المجالات pic.twitter.com/egjMCOSn37 — د. أحمد بالهول (@ahmad_belhoul) October 1, 2018

وأضاف أن الاتفاقية مع "ناسا" ستعزز التعاون في مجال استكشاف الفضاء، وستسهم في تحديد إطار عمل متكامل لتدريب رواد الفضاء الإماراتيين في مرافق وكالة الفضاء الأمريكية، والتعاون ضمن المشاريع البحثية الخاصة بـ "مدينة المريخ العلمية"، والدراسات الميدانية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.

الاتفاقية مع "#ناسا" ستعزّز التعاون في مجال استكشاف #الفضاء، وستُسهم في تحديد إطار عمل متكامل لتدريب رواد الفضاء الإماراتيين في مرافق وكالة الفضاء الأمريكية، والتعاون ضمن المشاريع البحثية الخاصة بـ "مدينة المريخ العلمية"، والدراسات الميدانية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي — د. أحمد بالهول (@ahmad_belhoul) October 1, 2018

وأكد أحمد بالهول الفلاسي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي قدما بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الفضاء، وتمكين السواعد الإماراتية من ريادة مستقبل هذا القطاع، بإنجازاتهم التي سنهديها لأجيال الغد الذين ستبدأ أحلامهم من السماء.

وكان نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن في الأول من شهر سبتمبر/ أيلول، اسمي أول رائدي فضاء عرب يتم ترشيحهما للالتحاق برواد الفضاء على المحطة الفضائية الدولية، التي حلت مكان المحطة الفضائية الروسية "مير"، في تشرين الثاني/ نوفمبر 1998.