وكالة: السعودية تنفي تعليق مشروع للطاقة الشمسية مع سوفت بنك

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت في تقرير لها اليوم الأحد 30 سبتمبر / أيلول، إن الحكومة السعودية علقت العمل بخطة إنشاء أكبر مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في العالم، بالتعاون مع مجموعة "سوفت بنك"، عملاق التكنولوجيا اليابانية.
ولفتت الصحيفة إلى أن التحرك السعودي الجديد يعد تراجعا عن واحد من أكبر المشروعات، التي أعلنت عنها المملكة ضمن خطتها للتنمية المستقبلية.
“Officials and a Saudi government adviser said no one is actively working on the project. Instead, the officials and the adviser said the Saudi kingdom is working up a broader, more practical strategy to boost renewable energy.” https://t.co/tGsuWvPZYF— Vivian Nereim (@viviannereim) September 30, 2018
وذكرت الصحيفة أنه رغم الأفكار الطموحة، التي تم التفكير في المشروع على أساسها، فإنه لا أحد يعمل جديا على المشروع، وبدلا من ذلك تعكف السعودية على وضع استراتيجية أوسع نطاقا وذات نهج عملي أكبر لتعزيز الطاقة المتجددة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)