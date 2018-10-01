وكالة: السعودية تنفي تعليق مشروع للطاقة الشمسية مع سوفت بنك

قال مسؤول بصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الاثنين، إن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال عن تعليقه خطة بقيمة 200 مليار دولار مع مجموعة سوفت بنك لبناء أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية "غير صحيح".

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وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية أن صندوق الاستثمارات العامة "لا يزال يواصل العمل مع صندوق رؤية سوفت بنك وغيره من المؤسسات على عدد من المشاريع الكبرى واسعة النطاق التي تفوق استثماراتها مليارات الدولارات والمتعلقة بمجال الطاقة الشمسية، التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".



كانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت في تقرير لها اليوم الأحد 30 سبتمبر / أيلول، إن الحكومة السعودية علقت العمل بخطة إنشاء أكبر مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في العالم، بالتعاون مع مجموعة "سوفت بنك"، عملاق التكنولوجيا اليابانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحرك السعودي الجديد يعد تراجعا عن واحد من أكبر المشروعات، التي أعلنت عنها المملكة ضمن خطتها للتنمية المستقبلية.

“Officials and a Saudi government adviser said no one is actively working on the project. Instead, the officials and the adviser said the Saudi kingdom is working up a broader, more practical strategy to boost renewable energy.” https://t.co/tGsuWvPZYF — Vivian Nereim (@viviannereim) September 30, 2018

وذكرت الصحيفة أنه رغم الأفكار الطموحة، التي تم التفكير في المشروع على أساسها، فإنه لا أحد يعمل جديا على المشروع، وبدلا من ذلك تعكف السعودية على وضع استراتيجية أوسع نطاقا وذات نهج عملي أكبر لتعزيز الطاقة المتجددة.