بعد منتصف الليل... توجيه عاجل من الملك سلمان

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الاثنين، أمرا ملكيا جديدا.

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني لدعم مركزه المالي.

© REUTERS / شاهد موكب الملك سلمان خلال تدشين قطار الحرمين

ووفقا لما نشرته وكالة " واس " بعد منتصف ليل الاثنين، تساهم هذه المنحة بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي، في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني.

وأوضحت الوكالة الرسمية السعودية، أن المملكة تؤكدا بهذا التوجيه استمرار دعمها للحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني.

وتنفذ قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية والإمارات وقوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية جوية وبحرية وبرية ضد مسلحي حركة "أنصار الله"، المسيطرين على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الاستراتيجي، ومناطق شاسعة شمالي البلاد.

كما يشهد اليمن، أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.