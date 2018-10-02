وكالة الفضاء الروسية تحدد موعد إطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات إيه"

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روسكوسموس" أكدت موعد إطلاق المركبة الفضائية [أيجيبت سات — ايه] لاستشعار الأرض عن بعد، التي تقوم بتصنيعها شركة الصواريخ الفضائية "إنيرغيا" بناء على طلب من مصر في 27 ديسمبر".
هذا وفي وقت سابق، أشار رئيس "روسكوسموس" إلى أن روسيا انتهت من صناعة القمر الصناعي للاستشعار عن بعد لمصر "إيجبت سات — أيه"، وسيتم إطلاقه قبل نهاية العام.
وتقوم شركة الصواريخ الفضائية "إنيرغيا"، للفضاء والصواريخ بتصنيع القمر الصناعي المصري لتصوير الأرض، ليحل محل القمر الصناعي الذي خرج من الخدمة في وقت سابق.
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