وكالة الفضاء الروسية تحدد موعد إطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات إيه"

أعلن مصدر في صناعة الصواريخ الفضائية الروسية، بأن روسيا سترسل إلى المدار القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات - إيه" لاستشعار الأرض عن بعد، مشيرا إلى أن هذا "الإطلاق سيكون أخر عملية إطلاق فضاء روسية لعام 2018 والمقررة في 27 ديسمبر/كانون الأول.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روسكوسموس" أكدت موعد إطلاق المركبة الفضائية [أيجيبت سات — ايه] لاستشعار الأرض عن بعد، التي تقوم بتصنيعها شركة الصواريخ الفضائية "إنيرغيا" بناء على طلب من مصر في 27 ديسمبر".

© Sputnik . Ramil Sitdikov وكالة الفضاء الروسية: لا نستبعد تعاون قريب مع الصين على سطح القمر

وأشار المصدر إلى أن هذا "الإطلاق سيكون أخر عملية إطلاق فضاء روسية لعام 2018".

هذا وفي وقت سابق، أشار رئيس "روسكوسموس" إلى أن روسيا انتهت من صناعة القمر الصناعي للاستشعار عن بعد لمصر "إيجبت سات — أيه"، وسيتم إطلاقه قبل نهاية العام.

وتقوم شركة الصواريخ الفضائية "إنيرغيا"، للفضاء والصواريخ بتصنيع القمر الصناعي المصري لتصوير الأرض، ليحل محل القمر الصناعي الذي خرج من الخدمة في وقت سابق.