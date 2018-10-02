مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في انفجار قنبلة يدوية في ملهى ليلي بجنوب السودان

أعلنت شرطة جنوب السودان، أمس الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة العشرات، إثر انفجار قنبلة يدوية في ملهى ليلي ببلدة ياميبو في غرب جنوب البلاد.

جوبا — سبوتنيك. ونقلت وكالة رويترز عن جيمس منداي إينوكا مفوض الشرطة في ياميبو إن ستة من المصابين في حالة حرجة، وأنه تم إجلاؤهم إلى العاصمة جوبا لتلقي العلاج.

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY السودان: بيان عسكري بعد فيديوهات مرعبة في العاصمة

وقال إينوكا إن الانفجار وقع في نحو الساعة 11 من مساء الجمعة الماضي بالتوقيت المحلي، عندما ألقى شخص "قنبلة يدوية على الملهى، حيث كان 500 شخص يرقصون. عثرنا على أربعة قتلى في الحال".

وأضاف أن عدد القتلى زاد إلى عشرة بحلول الاثنين، بينما أصيب عشرات آخرون.

وأفاد بأن الحادث لا علاقة له بالحرب الأهلية التي تعصف بجنوب السودان منذ 2013، مؤكدا:

أنه عمل إجرامي معزول وسيمثل المجرم للمحاكمة.