الدفاع الروسية: معبر "القنيطرة" الحدودي مع إسرائيل جاهز للافتتاح من الجانب السوري

أعلن نائب قائد القوات البرية الروسية، الفريق سيرغي كورالينكو، اليوم الثلاثاء، إن معبر "القنيطرة" الحدودي مع إسرائيل جاهز للافتتاح من الجانب السوري.

© Sputnik . Aata Farhat ليبرمان: مستعدون لفتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان

القنيطرة — سبوتنيك . وقال كورالينكو للصحفيين: "المعبر الحدودي جاهز للافتتاح، وعلى استعداد لبدء العمل"، مشيرا إلى أن ذلك "قد سبقه الكثير من العمل نفذته القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية بدعم من القوات الفضائية الروسية".

وأضاف: "هذا وقبل كل شيء، هزيمة الإرهابيين في المنطقة. عقب ذلك عملت مجموعة كبيرة من الضباط مع ممثلي القوات المسلحة السورية على تنفيذ إجراءات التسوية ما بعد الصراع".