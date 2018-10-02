خطوة غير متوقعة... دولة خليجية توقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة

اتخذت إحدى الدول الخليجية خطوة غير متوقعة، أمس الاثنين، بوقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ حرب الخليج عام 1991.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أن الكويت أوقفت تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 25 عاما تقريبا، وذلك وفقا لإحصاءات دائرة المعلومات في وزارة الطاقة الأمريكية.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE 4 دول خليجية تتخذ قرارات اقتصادية مهمة في يوم واحد

وقالت الوكالة، إن "الكويت حولت وجهتها من الولايات المتحدة إلى السوق الآسيوية الأكثر جاذبية، والتي تستحوذ على 80% من صادرات النفط الكويتي ، مشيرة إلى أن النفط الكويتي عالي الجودة يتم تداوله في الأسواق الآسيوية بسعر 80 دولار للبرميل.

وهذه هي المرة الأولى التي تتوقف الولايات المتحدة عن شراء النفط من الكويت منذ عام عام 1992، عندما تعرض قطاع النفط الكويتي لأزمة بسبب الاحتلال العراقي وما تلاه من عملية عاصفة الصحراء.

واحتلت السعودية مكان الكويت مؤخرا من حيث الصادرات إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت خلال الشهر الماضي أكثر من مليون برميل يوميا، وكذلك العراق أكثر من 400 ألف برميل يوميا.