خطوة غير متوقعة... دولة خليجية توقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أن الكويت أوقفت تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 25 عاما تقريبا، وذلك وفقا لإحصاءات دائرة المعلومات في وزارة الطاقة الأمريكية.
وهذه هي المرة الأولى التي تتوقف الولايات المتحدة عن شراء النفط من الكويت منذ عام عام 1992، عندما تعرض قطاع النفط الكويتي لأزمة بسبب الاحتلال العراقي وما تلاه من عملية عاصفة الصحراء.
واحتلت السعودية مكان الكويت مؤخرا من حيث الصادرات إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت خلال الشهر الماضي أكثر من مليون برميل يوميا، وكذلك العراق أكثر من 400 ألف برميل يوميا.
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