بعد أنباء عن توتر و"فشل زيارة ابن سلمان"... أمير الكويت يتحدث

بعد أنباء كثيرة عن حدوث توتر، بين السعودية والكويت، خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الكويت أخيرا، تحدث أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتلقى ولي العهد السعودي، برقية شكر من أمير الكويت، وذلك ردا على برقية محمد بن سلمان التي بعث بها عقب مغادرته للكويت، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

© REUTERS / ماذا فعل ابن سلمان في الكويت خلال زيارة استغرقت ساعتين

وعبّر أمير الكويت عن سعادته بزيارة ولي العهد "أخا عزيزا بين إخوانه وأهله".

وقال أمير الكويت إن الزيارة "أتاحت فرصة اللقاء وبحث كل ما من شأنه تعزيز الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين".

وتمنى صباح الأحمد دوام الصحة لولي العهد، والتقدم والازدهار للمملكة وشعبها.

وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية، بيانا عاجلا بشأن ما جرى تداوله حول فشل زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب مصدر في الوزارة عن أسفه لما جرى تداوله ‏في بعض وسائل الإعلام وخاصة التواصل الاجتماعي منها من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول نتائج الزيارة، مؤكدا أن تداول مثل هذه المعلومات يعد نهجا يهدف إلى الإساءة للعلاقات الأخوية بين البلدين كما يهدف الى النيل من المصالح العليا لهما، وفقا لصحيفة "الوطن" الكويتية.

‏وأشار المصدر إلى أن المباحثات التي جرت اتسمت بالروح الأخوية الحميمة بين البلدين والحرص على تحقيق مصالحهما العليا المشتركة والدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى ما يحقق آمال وتطلعات أبناء دول مجلس التعاون.

كما أصدر مجلس الوزراء الكويتي أمس بيانا بشأن الزيارة، وأعرب المجلس عن ارتياحه لنتائج الزيارة التي قام بها ابن سلمان، والوفد الرسمي المرافق، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأشار البيان إلى أن "هذه الزيارة جاءت في إطار العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وحرص القيادتين على تعزيزها وتطويرها في المجالات والميادين كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في ضوء ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من روابط ووحدة الهدف والمصير المشترك لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبها ودفع مسيرة التعاون لدول الخليج العربية والعمل الخليجي المشترك".