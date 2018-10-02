تراجع سعودي في تصنيف عالمي جديد

أظهر تصنيف عالمي جديد تراجعا سعوديا، وذلك بعد أن كانت المملكة في الصدارة بنفس التصنيف.

وتراجعت جامعتان سعوديتان في آخر تصنيف "التايمز" العالمي للجامعات لعام 2019، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وجاءت جامعة الملك عبد العزيز في المركز الأول على الجامعات السعودية والعربية، إلا أنها تراجعت في معدل الأبحاث، وحصلت على 16.3 فى التصنيف الجديد، بعد أن كانت 18.5 في التصنيف السابق.

5 جامعات سعودية تتذبذب في تصنيف «التايمز».. وتتراجع في «الأبحاث» #عكاظ https://t.co/R1682u7ArO — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) October 2, 2018

وسجلت جامعة الفيصل في معدل الأبحاث بحصولها على 23 بدلا من 34.1 في التصنيف السابق.

وتراجعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى قائمة الجامعات ما بين (601-800)، بعدما كانت في التصنيف السابق بين (501-600)، كما تراجعت جميع معدلاتها في الأبحاث.