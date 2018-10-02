تسجيل
09:46 02 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    أمير قطر يغرد عن "زيارته التاريخية"... ماذا أعطاه صديق واشنطن

    © AFP 2018 / LUCAS JACKSON / POOL
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الاثنين، زيارة إلى أمريكا اللاتينية، وتحديدا إلى الإكوادور وبيرو وباراغواي والأرجنتين.

    وفي حسابه على موقع "تويتر"، غرد أمير قطر، قائلا: "بدأت اليوم جولة في أمريكا الجنوبية لتعميق التعاون الثنائي مع كل من الإكوادور وبيرو وباراغواي والأرجنتين".

    وأضاف أمير قطر: "هذه الجولة التي تستكمل جولتين سابقتين في ٢٠١٥ و٢٠١٦ ستضيف شراكات جديدة لقائمة شراكاتنا في هذه القارة، والتي تشمل عشرات القطاعات الحيوية التي تخدم مصالح بلداننا".

    ​ونقلت وكالة الأنباء القطرية عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "أمير البلاد وصل إلى العاصمة كيتو، في زيارة إلى الإكوادور تستغرق يومين، ناشرةرصورة تجمعه مع رئيس الإكوادور لينين مورينو، لافتة إلى أنهما بحثا "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تنميتها الى مستويات أرحب في مختلف المجالات، وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

    وأضافت أن أمير قطر "يتناول مع الرئيس الإكوادوري في المباحثات الموسعة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأكدا على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن القضايا المشتركة في المنظمات المتعددة الأطراف، والمحافل الدولية".

    ​ومنح رئيس الإكوادور، الذي يعتبر صديق الولايات المتحدة الأمريكية، "وسام الاستحقاق الوطني" إلى أمير قطر، موضحا أن "هذا الوسام هو أعلى وسام يمنح لرؤساء الدول، وهو تكريم يدل على حسن علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين"، حسب وكالة الأنباء القطرية. كما شهد أمير قطر والرئيس الإكوادوري "التوقيع على اتفاقية في مجال حماية البيئة والطبيعة ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين لإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وأخرى في مجالي الشباب والرياضة".

    وتسعى الدوحة وراء شراكات جديدة في مجالي التجارة والأعمال، منذ أن أدى خلافها العام الماضي مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطيعة سياسية واقتصادية.

    انظر أيضا:

    أمير قطر يزور أمريكا اللاتينية
    شقيق أمير قطر يثير الجدل... وتركي آل الشيخ يدخل على الخط
    بعد كلمة أمير قطر أمام الأمم المتحدة... السعودية تصعد الأزمة بتصريحات جديدة
    هذا ما فعله أمير قطر عندما غضب من "دول المقاطعة"
    أمير قطر: المجتمع الدولي أدرك زيف المزاعم الباطلة ضد بلدي من قبل دول المقاطعة
    الكلمات الدلالية:
    علاقات اقتصادية, تويتر أمير قطر, علاقات التعاون الثنائي, علاقات الدول, أخبار أمير قطر, وسام الاستحقاق, زيارة, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, الأزمة القطرية, تعاون إستراتيجي, الديوان الأميري القطري, وزارة الخارجية القطرية, لينين مورينو, تميم بن حمد آل ثاني, باراغواي, بيرو, الإكوادور, الأرجنتين, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مضيفات طيران يشاركن في مراسم تسليم طائرات سوخوي سوبرجيت 100 في مطار شيريميتيفو في موسكو
    أفضل صور "سبوتنيك" في سبتمبر 2018
    ماكرون القريب من الشعب!
    حبيب الشعب... السيد مانو!
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك