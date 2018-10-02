هل يفتح معبر نصيب أمام الصادرات اللبنانية؟

أجرى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رائد خوري، اتصالاً هاتفياً، بنظيره السوري سامر خليل، لبحث إعادة فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن.

© Sputnik . Firas al-Ahmad وزير النقل السوري يعلن لـ"سبوتنيك" افتتاح معبر النصيب الحدودي مع الأردن

وقال وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري لوكالة " سبوتنيك ": "تواصلت مع وزير الاقتصاد السوري، وأشار إلى أن المعبر لم يفتح بعد ولكن الجانب السوري جاهز لفتحه، وستتكثف الاتصالات في اليومين المقبلين لنرى موقفهم من الشاحنات اللبنانية التي ستقطع عبر هذا المعبر".

وأضاف خوري: "في اليومين المقبلين ستتضح الصورة خاصة أن التنسيق مع الجانب السوري كما نعلم يتم عبر مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتولى هذا الموضوع بالتنسيق مع رئيس الجمهورية".

وأشار خوري إلى أن الإحصاءات تقول إنه منذ 6 سنوات وحتى الآن انخفضت الصادرات مليار ونصف دولار، مع أنه من الطبيعي أن تزيد الصادرات لأن الاقتصاد يكبر.

يشكل معبر نصيب شرياناً حيوياً مهماً للصادرات اللبنانية، لأنه يعتبر صلة الوصل بين لبنان والدول الخليجية.

وأغلق المعبر عام 2015 بعد سيطرة التنظيمات الإرهابية عليه، مما قطع الطريق أمام عبور رئيسي لمئات الشاحنات التي تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج.