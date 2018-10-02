أول رد من العراق على التهديدات الإسرائيلية

أصدر وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، ردا رسميا على التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات لبلاده، بذريعة وجود أو وصول أسلحة باليستية إيرانية.

وقال الجعفري، في تصريح صحفي نقلته شبكة "الفرات نيوز"، إن "العراق يمتلك مقومات الصمود أمام هذه التحديات، ودونهم ما حصل لتنظيم داعش الإرهابي".

© REUTERS / AMIR COHEN وزير الدفاع الإسرائيلي يرد على مواقع يشتبه أنها إيرانية في العراق

وأضاف: "نحن لا نروج للحرب، ولكن لدينا من القيم المعنوية والثقافة والشباب والجنود ما يمكنهم من أن يصونوا بلدهم ويجعلوا الأمر يبدو كالمثل القائل، نجوم السماء أقرب إليهم من أن يطؤوا أرض العراق".

وكانت إسرائيل قد هددت بشكل ضمني، بضرب ما زعمته بـ"قطع عسكرية إيرانية" في العراق.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في الثالث من الشهر الماضي: "نراقب كل ما يحدث في سوريا بالتأكيد، وبالنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فحسب"، وفقا لوكالة "رويترز".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يشمل العراق، قال ليبرمان: "أقول إننا سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم مصدره، حرية إسرائيل كاملة ونحتفظ بحرية التصرف".