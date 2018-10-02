أول رد من العراق على التهديدات الإسرائيلية

وقال الجعفري، في تصريح صحفي نقلته شبكة "الفرات نيوز"، إن "العراق يمتلك مقومات الصمود أمام هذه التحديات، ودونهم ما حصل لتنظيم داعش الإرهابي".
وكانت إسرائيل قد هددت بشكل ضمني، بضرب ما زعمته بـ"قطع عسكرية إيرانية" في العراق.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في الثالث من الشهر الماضي: "نراقب كل ما يحدث في سوريا بالتأكيد، وبالنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فحسب"، وفقا لوكالة "رويترز".
وردا على سؤال عما إذا كان هذا يشمل العراق، قال ليبرمان: "أقول إننا سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم مصدره، حرية إسرائيل كاملة ونحتفظ بحرية التصرف".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)