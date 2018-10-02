بيان عاجل من الأردن بشأن "توجيه أمير قطر"

قال وزير العمل الأردني سمير سعيد مراد، أمس الاثنين، إنه تم في وقت سابق الإعلان عن تسلم وزارة العمل الأردنية قائمة بأسماء المتقدمين للعمل من الأردنيين ضمن المبادرة القطرية لتشغيل (10000) أردني، والتي أعلنت عنها دولة قطر في يونيو/ حزيران من العام الحالي.

ووفقا للبيان الصادر عن وزارة العمل، أكد مراد "أن القائمة صادرة من الجانب القطري وتم إرسالها من قبل نظيره القطري الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، وتتضمن (١٥١٦) اسما لأردنيين صدرت لهم الموافقات والتأشيرات حتى يوم استلام هذه القائمة، في مختلف المجالات مثل قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع المالي والتأمين، وقطاع الخدمات والإنشاءات والفندقة والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها، وذلك وفقا لـ"الغد الأردني".

© AP Photo / لقاء أردني قطري عاجل في الدوحة لبحث توجيه الأمير

وأضاف الوزير الأردني أن "من بين الأسماء التي صدرت الموافقات لها ٨١٦ أردنيا أنهوا كافة الإجراءات ووصلوا دولة قطر، فيما بقي (٧٠٠) أردني في مرحلة الإعداد للسفر بعد إنهاء بعض المتطلبات".

ولفت مراد إلى "أن معظم التصريحات الصادرة عن الوزارة سابقا كانت تشير إلى أن وزارة العمل لا زالت بانتظار الجانب القطري لتزويدنا بما يفيد أنه تم توفير ما لا يقل عن 1000 فرصة عمل قبل نهاية سبتمبر/أيلول، وبعد استلامنا للقوائم تم الاعلان عن وصولها فورا".

وأكد: "إنه لا يوجد أي تصريح لوزارة العمل يشير إلى أن هناك من تم التعاقد معه أو إجراء مقابلة له أو أنه غادر الأردن، واقتصرت تصريحات وزارة العمل ان التنسيق جار مع الجانب القطري لتزويدنا بالمعلومات المطلوبة، إضافة إلى إنشاء المنصة والتعاون مع الجانب القطري لتسهيل مهمة من تقدم بطلب وظيفة وتم قبوله حسب الأصول إذا ما تم الطلب من وزارة العمل تقديم أي بيانات عن الباحث عن العمل".

وكان وزير العمل قد أعلن بعد زيارته قطر، يوليو/تموز الماضي، بأنه تم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة ما بين الجانبين الأردني والقطري، كما تم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة المشتركة، بإشرافه ونظيره القطري.

كما أعلن مراد أنه تم الاتفاق على آلية عمل واضحة وسريعة، أولها سيكون بتشغيل 1000 شخص خلال الشهرين المقبلين، في حين الـ 9000 وظيفة المتبقية، جاء إنشاء منصة الإلكترونية مشتركة ليتمكن الشباب والشابات الأردنيين من تقديم الطلبات.

ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤخرا، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية، بالإضافة لاستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن.