الكويت تصدر بيانا عاجلا بعد وقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة

أصدرت مؤسسة البترول الكويتية بيانا عاجلا، بعد التقارير التي قالت إنها أوقفت تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى في 25 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مؤسسة البترول الكويتية، أن "التعاقدات النفطية مع الأسواق الأمريكية ما زالت قائمة باعتبارها من الأسواق الاستراتيجية الهامة"، ووصفت هذه التقارير "بغير الدقيقة".

وذكرت المؤسسة، في بيان نشرته مساء أمس الاثنين، أن التقارير الصادرة عن بعض النشرات الاقتصادية بانخفاض صادرات النفط الخام الكويتي إلى السوق الأمريكية، وما تضمنته من تحليلات، هي "تقارير غير دقيقة ولا توضح تداعيات انخفاض معدل الصادرات بين البلدين".

مؤسسة البترول الكويتية: التعاقدات النفطية مع الأسواق الامريكية مازالت قائمة ومستمرة https://t.co/Ge83JrWQXt

(ا.د) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) October 1, 2018

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت، أمس، أن "الكويت حولت وجهتها من الولايات المتحدة إلى السوق الآسيوية الأكثر جاذبية، والتي تستحوذ على 80% من صادرات النفط الكويتي، لتصبح المرة الأولى التي تتوقف فيها الولايات المتحدة عن شراء النفط من الكويت منذ 1990".