قيمتها مليون دولار... سرقة مجوهرات طليقة الوليد بن طلال

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأميرة السعودية التي تم سرقة مجوهراتها أخيرا، هي أميرة الطويل طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال.

وفقا للصحيفة، أقيم حفل زفاف أميرة الطويل من رجل الأعمال الإماراتي المهيري، في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي، بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.

© AP Photo / Francois Mori طليقة الوليد بن طلال تتزوج من سابع أغنى رجل بالإمارات (صور)

وبعد حفل العرس، تم الإعلان عن سرقة مجوهرات أميرة سعودية دون الكشف عن اسمها، بقيمة مليون دولار من غرفتها في فندق "ريتز" بالعاصمة الفرنسية.

وأكدت السلطات أنه لم يكن هناك أي علامة على حدوث اقتحام للغرفة التي كانت فيها المجوهرات.

وانفصلت أميرة الطويل عن الوليد بن طلال في عام 2013، وتقدر ثروتها بـ18 مليون دولار.