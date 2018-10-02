غرق 34 مهاجرا ونجاة 26 في تحطم سفينة بالبحر المتوسط

وقال جول ميلمان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لرويترز "جنح القارب يوم الأحد وعلى متنه 60 شخصا. غرق 34 على الأقل ويبدو أن هناك 26 ناجيا".

يذكر أن القوات البحرية الملكية المغربية أطلقت النار على قارب كان ينقل مهاجرين غير شرعيين عبر البحر الأبيض إلى أسبانيا، مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص، أواخر الشهر الماضي.

© REUTERS / MOAS/Jason Florio المغرب يدافع عن سياسته في محاربة الهجرة غير الشرعية

وذكرت مصادر في السلطات المحلية أن البحرية المغربية أطلقت النار على زورق يقل مهاجرين غير قانونيين في البحر المتوسط بعد أن رفض الاستجابة للتحذيرات ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة"، وفقا لموقع"فرانس-24".

وأكدت السلطات أن البحرية اضطرت لإطلاق النار على الزورق الذي كان يقوده إسباني "رفض الامتثال" بينما كان في "المياه المغربية" قبالة مضيق فنيدق.

وأقر ممثل للسلطات المحلية بإصابة أربعة مهاجرين كانوا على متن الزورق بينهم مغربية توفيت لاحقا متأثرة بجروحها، مؤكدا أن "المهاجرين كانوا مختبئين وغير مرئيين"، ولم يصب قائد الزورق الإسباني واعتقل حسب المصدر نفسه، وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.