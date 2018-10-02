الملك فيصل والرئيس السادات فوق حطام خط بارليف (فيديو نادر)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر، يظهر فيه الرئيس المصري السادات والملك السعودي الراحل فيصل.

ويظهر المقطع المصور وصول الملك فيصل، والرئيس السادات إلى أطلال خط بارليف، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي، وقام الجيش المصري بتدميره في أكتوبر/تشرين الأول 1973.

ويتزامن الفيديو مع الذكرى السنوية لحرب السادس من أكتوبر بين مصر وإسرائيل عام 1973.