المعلم يكشف عدد الصواريخ الإسرائيلية التي أسقطتها الدفاعات الجوية السورية

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات السورية أسقطت أكثر من ثلث القذائف التي أطلقها الطيران الإسرائيلي في هجوم نفذه على الأراضي السورية منتصف الشهر الماضي.

© Sputnik . Bassem Haddad المعلم: أمريكا تستقطب فلول "داعش" في قاعدتها بالتنف لقتال الجيش السوري

دمشق — سبوتنيك . وقال المعلم، في تصريحات نقلتها قناة الميادين : "الدفاعات الجوية السورية نجحت في دحر هجوم القذائف الإسرائيلية وأسقطت أكثر من ثلثها".

وأعرب وزير الخارجية السوري عن ثقته بمنظومة "إس- 300" الروسية واعتبر أنها ستعزز القدرات الدفاعية السورية وكما ستكون قادرة على حماية الأجواء من الاعتداءات الإسرائيلية.

وكانت موسكو اتهمت تل أبيب بالتسبب في تحطم الطائرة الروسية "إيل-20" في سوريا وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، بالتزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في مدينة اللاذقية.