مفاجآت تطول الجميع في مصر... تركي آل الشيخ يقلب الطاولة بتحرك غير مسبوق

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مصادر مقربة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، قولها إن "مفاجآت ستطول الجميع"، على خلفية الهتافات المسيئة وتطورات الأزمة في مصر.

وقالت المصادر إن "تركي آل الشيخ، وشركة صلة السعودية والمصرية وشركة سبورتا والشركة العالمية للدعاية والإعلان وشركة مسك، كلفوا المكتب الدولي "سكواير باتون بوغز"، أحد أكبر مكاتب المحاماة في العالم؛ لإقامة دعاوى وشكاوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومحاكم بريطانية وأوروبية؛ لما تعرضوا له من إساءات ومضايقات وعنصرية ومخالفات مالية وعدم التزام بالعقود"، حسب تعبيرها.

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI ردا على تركي آل الشيخ ومرتضى منصور... الأهلي يصدر 5 قرارات "نارية"

وذكرت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن تلك الخطوة "ستتخذ ضد أعضاء محددين من إدارة النادي الأهلي واتحاد كرة القدم المصري وشركة بريزنتيشن"، دون الإفصاح عن أسماء تلك الشخصيات.

وأضافت المصادر أن "الأدلة تشمل تسجيلات صوتية وفيديوهات ورسائل نصية وحوالات بنكية وغيرها من الوثائق التي تدين هذه الجهات"، مضيفة أنه "من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى مفاجآت ستطول الكثير من الجهات والأشخاص"، حسب تعبيرها.

يشار إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب كان قد عقد جلسة، مساء الإثنين، وناقش خلالها "الخطابات الواردة من شركتي صِلَة التي فازت بعقد الرعاية، وسبورتا، التي كانت مسؤولة عن عقد الملابس، والتي طلبتا فيها من جانب واحد فسخ التعاقد مع النادي الأهلي"، حسبما أفاد النادي على موقعه الإلكتروني.

وأعلنت إدارة النادي الأهلي المصري أن مجلسها قد قرر "اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق النادي"، ردا على خطوة الشركتين.

وتأتي تلك التطورات في أعقاب مفاجأة من العيار الثقيل فجرها تركي آل الشيخ، بعد أن أعلن انسحابه من الاستثمار في مصر، وقبل قراره بساعات كتب في صفحته على موقع "فيسبوك" في سبتمبر/ أيلول الماضي: "أفكر جديا في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر.. هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية.. ليه الصداع؟".

وجاءت الخطوة بعدما ردد جمهور الأهلي- الحاضر مباراة الفريق الأحمر ضد منافسه حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا- هتافات ضد تركي آل الشيخ، وذلك على خلفية أزمة مباراة السوبر المصري السعودي، وطلب إدارة الأهلي تأجيل بعض المباريات كي يتمكن من المشاركة في اللقاء الذي سيكون على البساط الأخضر في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ليقرر الاتحاد السعودي بعدها إعفاء الأهلي من خوض المباراة.