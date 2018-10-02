بعد "تهديد" ترامب... الملك سلمان يكشف تفاصيل المكالمة "المطولة" مع الرئيس الأمريكي

ترأس العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

ووفقا لوكالة "واس"، بدأ الملك سلمان الجلسة باطلاع المجلس على فحوى اتصاله الهاتفي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تم خلاله من بحث للعلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وكشف ترامب عن تفاصيل بشأن الاتصال الهاتفي، مساء السبت الماضي، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال ترامب، خلال كلمة له في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا: "أنا أحب السعودية وقد أجريت مع الملك سلمان هذه الصباح حديثا مطولا، وقلت له إنك تمتلك تريليونات من الدولارات، والله وحده يعلم ماذا سيحدث للمملكة في حالة تعرضت لهجوم".

ومضى ترامب يقول: "قلت له أيها الملك ربما لن تكون قادرا على الاحتفاظ بطائراتك، لأن السعودية ستتعرض للهجوم، لكن معنا أنتم في أمان تام، لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه".

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت إن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".