الانتربول يرد على السعودية في "جريمة عابرة للحدود"

في إطار التعاون الدولي، مع الدول الأعضاء في منظمة الانتربول لمكافحة الجريمة، تلقت السعودية ردا من منظمة الانتربول.

استطاعت المملكة، استرداد مواطنا مطلوبا في قضايا شيكات بدون رصيد في إطار التعاون الدولي مع الأعضاء في منظمة الانتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، حسب صحيفة المدينة السعودية.

الانتربول السعودي يسترد مطلوبا في قضايا شيكات بدون رصيدhttps://t.co/mONVkpGADb#صحيفة_مكة pic.twitter.com/wTJ34zZZ99 — صحيفة مكة (@makkahnp) October 2, 2018

وقام الانتربول السعودي بإطلاق تعميم دولي لملاحقة المطلوب.

ويأتى الأمر ضمن نشاطات الانتربول المتعددة للتصدي للجرائم التي تستهدف مواطنين أو شركات وتقديم المجرمين إلى الجهات المختصة.