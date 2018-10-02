مقتل وإصابة جنود يمنيين بهجوم لـ"أنصار الله" في الحديدة

سقط عدد من القوات الحكومية المشتركة في اليمن المدعومة بتحالف عسكري عربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بين قتيل ومصاب بهجوم شنه مسلحو الجماعة، على موقع للقوات في محافظة الحديدة غربي اليمن.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تقصف تجمعات لقوات سعودية وتحصينات في جيزان

القاهرة – سبوتنيك . ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، اليوم الثلاثاء، أن مسلحي الجماعة "نفذوا هجوماً بالأسلحة المتوسطة والخفيفة على القوات المشتركة غرب سوق منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة".

وأشارت إلى أن الهجوم أوقع قتلى وجرحى من القوات المشتركة وأسفر عن إعطاب آلية.

وكانت القوات الحكومية قد أعلنت في 7 تموز/ يوليو الماضي، السيطرة على مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله" الذين ينفذون بين الحين والآخر هجمات وعمليات قصف على القوات من بعض المزارع والمواقع التي لا يزالوا يتمركزون فيها بالمديرية.

وتنفذ قوات "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية وبمشاركة قوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية جوية وبحرية وبرية ضد مسلحي حركة أنصار الله، المسيطرين على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الاستراتيجي، ومناطق شاسعة في شمال البلاد.

وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى نتيجة الصراع بـ 16 ألف مع حاجة الملايين للمساعدات.

كما يشهد اليمن، أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.