رسالة من الجيش الإسرائيلي إلى ملكة جمال لبنان

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، رسالة إلى ملكة جمال لبنان، مايا رعيدي.

وفازت مايا رعيدي بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018، ومن المقرر أن تنافس على لقب ملكة جمال الكون.

وغرد أدرعي عبر حسابه على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "مبروك لملكة جمال لبنان مايا رعيدي".

وأضاف أدرعي "أُناشد مايا أن تبدأ السلام في لبنان، وأن تضم صوتها لمن يطالبون بإبعاد معدات حزب الله وصواريخه عن الأماكن السكنية، وبالأخص من الأماكن التي تضيف زوارا عالميين كمطار الحريري الدولي في بيروت".

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "حزب الله"، بالكذب على المجتمع الدولي، على هامش جولة لوزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل.

وأجرى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، جولة تفقدية في حضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين داخل لبنان، في 3 مناطق تحيط بمطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) وذلك بهدف دحض الادعاءات الإسرائيلية بأن تلك المناطق تحتوي على مصانع ومخازن لصواريخ تابعة لـ"حزب الله" تمهيدا لاستخدامها في استهداف إسرائيل.

وتفقد الوزير باسيل والسفراء الأجانب استاد وملاعب نادي "العهد" الرياضي، وغرف تغيير الملابس لفريق كرة القدم بالنادي، والصالات الرياضية والمسابح والغرف الرياضية والإدارية المختلفة، وهو النادي الذي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي قد زعما أنه أحد المقار الرئيسية التي يتم فيها صناعة وتخزين صواريخ "حزب الله".